Un magistrato prende quanto 5 prof

Tra tutti i comparti pubblici i dipendenti che vengono pagati meglio sono i magistrati che hanno aumentato la loro retribuzione annua lorda da 120.161 euro a 142.554 con un aumento del 18,6% tra il 2007 e il 2014. Nemmeno i prefetti, che hanno aumentato il loro reddito del 16,4% nello stesso periodo, riescono a guadagnare quanto un magistrato e si fermano a 91.922 euro l’anno.

A trascinare verso l’alto le retribuzioni dei dipendenti pubblici sono soprattutto gli stipendi dei dirigenti, soprattutto quelli del Fisco: quelli di prima fascia arrivano (dati 2016) a guadagnare oltre 164mila euro lordi l’anno. I dirigenti degli enti pubblici non economici (come, per esempio, le Authority) si fermano a poco più di 156mila euro l’anno.

I dipendenti meno pagati tra tutti i dipendenti pubblici sono quelli che lavorano nelle regioni autonome, 29.109 euro, seguiti dagli addetti alla scuola che guadagnano appena 29.130 euro lordi l’anno.

I dati si riferiscono al: 2007-2014

Fonte: Mef