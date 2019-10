Unicef: denutrito o sovrappeso un bimbo su tre sotto i cinque anni

Nel mondo almeno un bambino su tre sotto i cinque anni è denutrito o in sovrappeso: è quanto emerge dal nuovo rapporto Unicef "La Condizione dell'infanzia nel mondo 2019: bambini, cibo e nutrizione - Crescere sani in un mondo in trasformazione". In particolare sono 149 milioni i bambini che hanno ritardi nella crescita e sono troppo bassi per la loro età, altri 50 milioni sono deperiti, troppo magri per la loro altezza. Sono poi in sovrappeso o obesi 40 milioni di bambini sopra i cinque anni. Un altro problema evidenziato dal rapporto è che due bambini su tre tra i sei mesi e i due anni non ricevono cibi che supportano la rapida crescita dei loro corpi e cervelli e questo li espone a rischio di uno scarso sviluppo celebrale, scarso apprendimento, basse difese immunitarie, aumento di infezioni e, in diversi casi, morte. Si tratta della "ricerca maggiormente esaustiva del 21esimo secolo sulla malnutrizione infantile in tutte le sue forme", afferma l'Unicef spiegando che il rapporto "descrive un triplice scenario di malnutrizione: denutrizione, fame nascosta dovuta alla mancanza di nutrienti di base e sovrappeso tra i bambini sotto i 5 anni".