Unicef, nel mondo 1 su 3 non ha accesso ad acqua potabile sicura

Una persona su tre non ha accesso all'acqua potabile sicura: a denunciarlo è il rapporto mondiale di Unicef e Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sulle disuguaglianze nell'accesso alla risorsa acqua.

"Più della metà del mondo non ha accesso a servizi igienico-sanitari sicuri", sostiene il rapporto spiegando che il "mero accesso all'acqua non basta se è sporca o insicura".