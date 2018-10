Università, Cdm abolisce il numero chiuso a Medicina

"Si abolisce il numero chiuso nelle Facolta' di Medicina, permettendo cosi' a tutti di poter accedere agli studi". E' quanto si legge nel comunicato del Consiglio dei ministri diffuso ieri sera al termine della riunione.

Medicina: Bussetti, abolizione numero chiuso? non mi risulta

"Voglio essere sincero, a me non risulta questa cosa. Faro' le dovute verifiche ma non mi risulta nulla di simile". L'ha detto il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti commentando a margine di una conferenza stampa organizzata a Venezia la notizia secondo la quale nel corso del Consiglio dei ministri di ieri sera sarebbe stato abolito il numero chiuso per la facolta' di Medicina.

Università: Udu, numero chiuso Medicina? Ok abolirlo ma no slogan

Si' all'abolizione del numero chiuso a Medicina purche' non sia soltanto uno slogan. L'Unione degli Universitari (Udu) commenta cosi' la notizia dell'intenzione del governo di dire stop al numero chiuso alla facolta' di Medicina. "Il Consiglio dei Ministri - dice l'Udu - con il comunicato n. 23 questa mattina ha dato le prime linee guida sulla legge di Bilancio. Sull'universita' sono presenti solamente 4 righe in cui si dice che verra' abolito il numero chiuso per la facolta' di Medicina di punto in bianco". Dichiara Enrico Gulluni, coordinatore nazionale dell'Unione degli Universitari: "Il governo continua a parlare per slogan e a fare una continua campagna elettorale anche sulle manovre della legge di bilancio. Si parla di eliminazione del numero chiuso a Medicina: bene l'intenzione, sosteniamo da anni che l'attuale sistema di accesso vada superato. Ma non si dice in quale modo, non si fa un minimo accenno alla copertura economica e agli investimenti che si devono fare per attuare una simile manovra da subito. Cosi' facendo si rischia solo di mandare in tilt le Universita', che senza ulteriori finanziamenti non potrebbero sostenere da subito tutti gli studenti. Oltretutto si parla solo di medicina, dimenticando altri corsi di studio, come ad esempio architettura, dove la barriera di accesso all'entrata deve essere eliminata subito in quanto i richiedenti sono addirittura inferiori rispetto ai posti disponibili". Conclude Gulluni: "Il Governo continua a seguire la politica degli slogan vuoti senza peraltro aver mai avviato un confronto con gli studenti. Il ministro Bussetti incontri subito le rappresentanze studentesche e cominci a fare qualcosa di concreto per superare l'attuale sistema".

Universita': chirurghi, stop a numero chiuso produrra' fuga cervelli

"Ci aspettavamo un intervento importante del governo nel campo della formazione dei medici, ma l'abolizione del numero chiuso per l'accesso alle facolta' di Medicina, senza un congruo aumento delle borse di specializzazione rischia di essere un boomerang. Lo afferma il presidente Acoi (Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani) Pierluigi Marini. "I giovani laureati in medicina che non entreranno nelle scuole di specializzazione si troveranno in una sorta di imbuto: non potranno accedere ai concorsi pubblici e dovranno per forza di cose cercare lavoro all'estero. Se non si aumentano le borse di specializzazione assisteremo ad una nuova fuga di cervelli all'estero".