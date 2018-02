Uranio, Commissione parlamentare: "Ha seminato la morte tra i militari"

Uranio: Commissione, criticita' hanno seminato morte

"La Commissione d'inchiesta, grazie alle penetranti metodologie investigative adottate, ha scoperto - dietro le rassicuranti dichiarazioni rese dai vertici dell'Amministrazione della Difesa e malgrado gli assordanti silenzi generalmente mantenuti dalle Autorita' di Governo pur esplicitamente sollecitate - le sconvolgenti criticita' che in Italia e nelle missioni all'estero hanno contribuito a seminare morti e malattie tra i lavoratori militari del nostro Paese". E' quanto si legge nella relazione finale sull'attivita' svolta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sugli effetti dell'utilizzo dell'uranio impoverito, presentata oggi alla Camera dei deputati.

Uranio: Commissione, da sentenze nesso esposizione-patologie

"Le reiterate sentenze della magistratura ordinaria e amministrativa hanno costantemente affermato l'esistenza, sul piano giuridico, di un nesso di causalita' tra l'accertata esposizione all'uranio impoverito e le patologie denunciate dai militari o, per essi, dai loro superstiti". La Commissione precisa: "Per l'uranio e' stato altresi' riconosciuto sul piano scientifico, con la tabella delle malattie professionali Inail approvata nel 2008, il nesso causale per la nefropatia tubolare. La Commissione - si legge ancora - ritiene che, a dieci anni dall'emanazione di questa tabella, i progressi della scienza medica e i risultati delle indagini epidemiologiche imporrebbero un aggiornamento della tabella stessa, con l'inclusione di altre patologie, con particolare riguardo a talune forme tumorali del sistema emolinfopoietico".

Uranio: Commissione, in Difesa diffuso senso di impunita'

Il lavoro svolto dalla Commissione sull'uranio impoverito e' "un'opera a maggior ragione preziosa ove si tenga presente che malauguratamente non appaiono sistematici gli interventi della magistratura penale a tutela della sicurezza e della salute del personale dell'Amministrazione della Difesa. Il risultato e' devastante. Nell'Amministrazione della Difesa continua a diffondersi un senso d'impunita' quanto mai deleterio per il futuro, l'idea che le regole c'erano, ci sono e ci saranno, ma che si potevano, si possono e si potranno violare senza incorrere in effettive responsabilita'". E' quanto sottolinea la Commissione parlamentare d'inchiesta. "E quel che e' ancora peggio - prosegue -, dilaga tra le vittime e i loro parenti un altrettanto sconfortante senso di giustizia negata. Ecco perche' in data 15 ottobre 2017 la Commissione ha trasmesso la 'Relazione intermedia' al Ministro della Giustizia. Molteplici e temibili sono i rischi a cui sono esposti lavoratori e cittadini nelle attivita' svolte dalle Forze Armate, ma anche dalla Polizia di Stato e dai Vigili del Fuoco. Sono proprio i rischi che la Commissione d'inchiesta e' riuscita a portare alla luce. Basti pensare ai poligoni di tiro presenti sul territorio nazionale nei quali la mancata o tardiva bonifica dei residui dei munizionamenti impiegati nelle esercitazioni ha prodotto rischi ambientali in danno di quanti sono chiamati ad operare o a vivere nel loro ambito. Per quanto riguarda i rischi da esposizione alle radiazioni ionizzanti del personale delle Forze Armate, sono emersi ulteriori dati. A seguito dell'esame testimoniale reso dal Maresciallo in congedo Giuseppe Carofiglio, la Commissione ha ricevuto una nota del Comandante Generale della Guardia di Finanza del 26 ottobre 2017, che indica la detenzione/presenza di 576 proiettili 'API' realizzati con uranio impoverito. Tali proiettili sarebbero stati 'smaltiti' in un'esercitazione presso il Poligono militare di Torre Astura (LT) nel 1994. Rischi minacciosi - si legge ancora - gravano persino su caserme, depositi, stabilimenti militari: sia deficienze strutturali (particolarmente critiche nelle zone a maggior sismicita'), sia carenze di manutenzione, sia materiali pericolosi".

Uranio: Commissione, nella Marina 1.101 morti o malati

"La presenza di amianto ha purtroppo caratterizzato navi, aerei, elicotteri. Tanto e' vero che la Commissione d'inchiesta e' giunta ad accertare che solo nell'ambito della Marina Militare 1.101 persone sono decedute o si sono ammalate per patologie asbesto-correlate". La Commissione aggiunge: "Allarmano le prospettive delineate dal Direttore del RENAM Alessandro Marinaccio, audito il 19 ottobre 2017: 'Il picco dei casi di mesotelioma e' presumibile sia nel periodo tra il 2015 e il 2020'. Desta poi allarme la situazione dei teatri operativi all'estero. La Commissione ha dovuto constatare l'esposizione a inquinanti ambientali in piu' casi nemmeno monitorati. Singolare e', inoltre, la scarsa conoscenza, ammessa dagli stessi vertici militari, circa l'uso in tali contesti di armamenti pericolosi eventualmente impiegati da Paesi alleati. Le criticita' sono alimentate da un problema irrisolto: l'universo della sicurezza militare non e' governato da norme e da prassi adeguate. Restano immutate le scelte strategiche di fondo che attualmente ispirano la politica della sicurezza nel mondo delle Forze Armate. Quelle scelte strategiche che paradossalmente trasformano il personale della Difesa in una categoria di lavoratori deboli. Si tratta di scelte strategiche che doverosamente, tra il 19 e il 20 settembre 2017, la Commissione d'inchiesta ha segnalato alle Autorita' competenti, trasmettendo, in particolare, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' ai Ministri della Difesa, della Salute, del Lavoro e dell'Ambiente, la propria 'Relazione sull'attivita' d'inchiesta in materia di sicurezza sul lavoro e tutela ambientale nelle forze armate: criticita' e proposte'".