Usa, aereo si schianta nel giardino di una casa. Tre morti

Morti tutti e tre i passeggeri di un piccolo aereo che ieri si è schiantato nel cortile di una casa in un quartiere residenziale vicino a Filadelfia. L'aereo a elica monomotore è caduto poco dopo le 6:00 (1100 GMT) in Upper Moreland, in Pennsylvania, a circa 32 km da Filadelfia, secondo la polizia locale, che ha ricevuto una chiamata da un residente "riferendo di un incidente aereo nel loro cortile". "Il dipartimento di polizia è stato in grado di determinare che l'aereo aveva tre passeggeri, tutti deceduti", ha detto un portavoce.

Le vittime erano marito e moglie, rispettivamente di 60 e 54 anni, e la loro figlia di 19 anni. Nessuno a terra è rimasto ferito, ha detto ai giornalisti il ​​capo della polizia dell'Upper Moreland, Michael Murphy, aggiungendo che dall'aereo non era arrivata alcuna richiesta di soccorso. "Ci sono pezzi di detriti sparsi in quattro cortili", ha riferito in conferenza stampa il capo della polizia locale.