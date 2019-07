Usa, allarme rosso per il caldo. New York bollente: 50 gradi. E poi...

Duecentonovanta milioni di americani stanno affrontando un weekend che questa nazione ricorderà per molto tempo. A New York il termometro segna 47 C (sono le 11 del mattino). La previsione parla di 50 e piu gradi nel primo pomeriggio. Il sindaco De Blasio invita i cittadini a restare in casa, bere liquidi e usare con parsimonia i condizionatori.

Hanno aperto una specie di ricovero sottoterra dove possono andare gli anziani che non hanno il necessario per superare il momento estramente difficile. A Chicago la situazione e' drammatica. Milioni di persone della zona si muove lentamente verso le colline e le montagne dell'Ohio. Vegas teme un lungo weekend al buio: i condizionatori della città sono al massimo e il sindaco ha chiesto l'intervento preventivo di centinaia di medici pronti a soccorrere gli anziani. Lo Stato he fa piu' paura oggi è l'Arizona, dove alle cinque del mattino il termometro ha segnato 50 gradi.

La crisi durera' ancora almeno 48 ore. Chi puo' permetterselo sale su un aereo alla volta dell'Islanda.