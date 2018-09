Usa, almeno 18 morti per l'uragano Florence: inondazioni

Usa: almeno 18 morti per Florence, inondazioni e dighe a rischio

Il numero delle vittime causate da Florence, l'uragano che si e' abbattuto sulla costa sudorientale degli Stati Uniti, continua ad aumentare: ora e' a quota 18 e le autorita' temono che il bilancio possa ulteriormente aggravarsi a causa delle piogge insistenti che rischiano di far gonfiare a dismisura i fiumi della zona, minacciano la rottura di dighe e potrebbero causare frane. E' morto anche un bambino di tre mesi, insieme alla madre, perche' un albero e' crollato sulla loro abitazione.

Florence continua ad avanzare attraverso i due Stati della Carolina (in particolare nel Nord dove l'emergenza e' in tutto lo Stato) e si teme che le piogge torrenziali faranno salire molti fiumi ai massimi storici. Circa 740.000 tra case ed attivita' commerciali sono ancora prive di elettricita'. Intanto le autorita' della contea di Hoke (Carolina del Nord) hanno ordinato, nella tarda notte, un'evacuazione obbligatoria per le persone che vivono vicino al McLaughlin Lake perche' preoccupa una diga: potrebbe cedere a causa delle piogge che continuano a cadere nell'area.