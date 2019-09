Usa: si teme fino a 34 morti in incendio imbarcazione sub a Santa Cruz

Usa: almeno 25 morti (e 9 dispersi) in incendio imbarcazione sub a Santa Cruz

25 i morti accertati e nove i dispersi dell'incendio scoppiato su un'imbarcazione di sub, andata a fuoco e poi affondata ieri al largo dell'isola di Santa Cruz, in California. Lo riferisce l'agenzia Associated Press, citando la Guardia costiera Usa, impegnata nelle operazioni di ricerca. Si temono fino a 34 morti.

I soccorritori hanno recuperato 20 corpi e ne hanno individuati altri cinque, che però sono difficili da portare fuori dall'acqua per via delle condizioni pericolose sotto la barca. Solo cinque dei sei membri dell'equipaggio erano svegli quando e' scoppiato l'incendio all'alba di questa mattina, e sono saltati fuori dalla nave riuscendosi a salvare.

"Dobbiamo tutti essere preparati al peggior scenario", ha detto in conferenza stampa il capitano della Guardia costiere, Monica Rochester.

La barca Conception, lunga 23 metri, era nell'ultimo dei tre giorni di una crociera al Parco nazionale delle isole del Canale, nell'Oceano Pacifico. Quando le fiamme sono divampate nella notte si trovava a largo di Santa Cruz, a meno di 20 metri dalla costa. Quando è scattato il mayday, l'imbarcazione era però già completamente avvolta dalle fiamme.