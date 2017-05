Usa, armi free anche nelle università pubbliche. Via libera in Georgia

Usa: ok Georgia alle armi nelle universita' pubbliche

Studenti armati nelle universita' pubbliche. Dal prossimo primo luglio sara' possibile anche nello Stato americano della Georgia. Il governatore repubblicano Nathan Deal ha firmato la legge,dopo che lo scorso anno aveva posto il veto su un simile provvedimento. Le armi non potranno essere portate in bella vista e saranno bandite in alcune zone dei campus universitari come i dormitori. Deal ha spiegato che aveva posto il veto sul precedente testo perche' non prevedeva "zone sensibili" nei campus dove le armi potevano essere vietate.

La Georgia e' il secondo stato Usa ad aver approvato le armi all'universita' dall'inizio dell'anno, dopo l'Arkansas. Sono una decina gli Stati americani dove gli studenti possono portare pistole insieme ai libri negli zainetti. Tra questi, Texas, Colorado, Idaho, Kansas, Mississippi, Utah, Wisconsin e Oregon. L'Utah e' stato il primo a consentire agli studenti di essere armati, nel 2007, e quello stesso anno un attentatore uccise 30 persone nell'ateneo Virginia Tech.