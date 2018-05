Usa: arriva lo smartphone-pistola, "autodifesa primo diritto"

La National Rifle Association, la potentissima lobby delle armi americana, sta pubblicizzando la "Ideal Conceal", un modello di pistola pieghevole e tascabile che sembra uno smartphone e puo' essere infilata facilmente nella tasca dei jeans come si fa con un telefonino. "L'autodifesa e' il primo diritto di natura", recita lo slogan del produttore. Come riporta anche Newsweek, il sito della Nra tesse le lodi di una pistola che puo' essere tranquillamente utilizzata sia "da mamme che da professionisti", dando a tutti la possibilita' di "non essere delle vittime".

Contro la pistola-smartphone e' insorta Jaclyn Corin, giovane attivista anti armi del liceo Marjory Stoneman Douglas di Parkland in Florida, sopravvissuta alla strage dello scorso febbraio in cui furono uccise 17 persone. In un tweet Corin critica duramente la Nra e denuncia la continua operazione di "normalizzazione" del possesso, del trasporto ed ovviamente dell'utilizzo di armi da fuoco.