Usa, confessione prima donna top gun: "Violentata da un superiore"

Usa, confessione prima donna top gun: "Stuprata da superiore"

La prima donna top gun della storia rivela, sono stata violentata da un superiore. Si tratta della senatrice repubblicana Martha McSally dell'Arizona che ha rivelato di essere stata stuprata da un superiore quando, prima donna top gun, era in servizio in aviazione. Lo scrive il sito della Cnn. McSally, che e' repubblicana, ha fatto la rivelazione in un'audizione di sottocommissione difesa del Senato che indaga sulle molestie sessuali fra i militari.

La McSally ha detto ai testimoni presenti: "Cosi' come te, sono anche una sopravvissuta militare d'assalto sessuale", ma lei dice che non ha denunciato e non si e' fidata del sistema per farlo. McSally ha detto che ha quasi lasciato l'Air Force per la disperazione. "Come molte vittime, ho sentito che il sistema mi stava violentando di nuovo, ma non ho smesso, ho deciso di rimanere", ha detto dopo aver preso una pausa per riprendersi dall'emozione.

Ha definito la questione delle violenze sessuali in campo militare un argomento "profondamente personale" per lei. "Abbiamo fatto molta strada per fermare le molestie sessuali fra i militari, ma abbiamo una lunga strada da percorrere", ha detto McSally. Un assistente della senatorice ha detto alla Cnn che ha passato gli ultimi giorni a lavorare sulla testimonianza. McSally sentiva il bisogno di farsi avanti perche' voleva parlare onestamente con i testimoni. McSally e' arrivata al grado di colonnello nella US Air Force prima di andare in pensione nel 2010. E' stata la prima donna americana a volare in combattimento dopo che e' stato tolto il bando alle donne.