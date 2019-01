Usa, donna in coma da 14 anni partorisce. Si indaga per stupro

Usa: in coma da 14 anni partorisce,si indaga su possibile stupro

Una donna in coma da oltre 14 anni ha partorito un bimbo perfettamente sano lo scorso 29 dicembre. La notizia, anticipata dalla Cbs, e' stata confermata dalla struttura nella quale la donna era ricoverata da dieci anni, la Hacienda HealthCare, di Phoenix, in Arizona. La polizia sta indagando su un possibile stupro mentre la clinica ha aperto un'indagine interna sull'accaduto. Il personale maschile non e' piu' ammesso nelle stanze delle pazienti donne mentre e' in corso l'inchiesta.