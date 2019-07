Usa, Epstein trovato semi-incosciente sul pavimento della cella

Semi-incosciente sul pavimento della sua cella e con ferite al collo: il miliardario americano Jeffrey Epstein è stato soccorso nel Metropolitan Correctional Center di New York in cui aspetta il giudizio per le accuse di traffico sessuale. Lo scrive il sito della Bbc. Epstein 66 anni, si è dichiarato non colpevole ma gli è stata negata la libertà su cauzione, i suoi avvocati hanno presentato ricorso contro la decisione, e rischia un condanna fino a 45 anni di carcere se condannato in tribunale.



La polizia sta indagando su come si sia ferito, per ora non è esclusa nessuna ipotesi: mé quella di un'aggressione né quella di un tentativo di suicidio. Epstein è ricoverato in un'ospedale di Manhattan ma non è stato emesso un bollettino sulle sue condizioni. Secondo l'accusa, il finanziere ha pagato ragazze di età inferiore ai 18 anni per compiere atti sessuali nelle sue dimore di Manhattan e in Florida tra il 2002 e il 2005. Epstein, che è stato arrestato il 6 luglio dopo l'atterraggio nel New Jersey sul suo jet privato, ha evitato simili accuse in un controverso accordo segreto nel 2008, quando invece si dichiarò colpevole per una accusa minore.