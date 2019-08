Usa: eseguita condanna a morte con sedia elettrica nel Tennessee

Un detenuto è stato giustiziato sulla sedia elettrica, per sua scelta, nello Stato americano del Tennessee dov'era stato condannato alla pena capitale nel 1985 per aver ucciso una donna e sua figlia. Stephen West ha atteso fino a mercoledì per scegliere il suo metodo di esecuzione - un giorno dopo che il governatore repubblicano del Tennessee, Bill Lee, aveva respinto la sua richiesta di clemenza.

"Dopo un'attenta valutazione della richiesta di Stephen West e una revisione del caso, la sentenza dello Stato del Tennessee rimarrà valida e non interverrò", aveva affermato il governatore in una nota. L'esecuzione è avvenuta al Riverbend Maximum Security Institution di Nashville e il detenuto è stato dichiarato morto alle 19.27 (ora locale, 2.27 in Italia). La scelta di West è conforme a una legge dello Stato che consente ai condannati prima del 1999 di poter scegliere tra iniezione letale e sedia elettrica. Quella nel Tennessee è stata l'undicesima esecuzione di una condanna a morte negli Stati Uniti quest'anno.