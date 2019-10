Usa, grave incendio a Los Angeles, un morto e 100mila evacuati

Un uomo è morto e decine di abitazioni sono state distrutte da un grave incendio, alimentato dai forti venti, che ha colpito le zone di Sylmar e Porter Ranch, nell'area metropolitana di Los Angeles. Secondo il capo dei vigili del fuoco della città della California, Angeles Ralph Terrazas, l'uomo è deceduto a causa di un infarto e le fiamme hanno danneggiato almeno 25 case. Un vigile del fuoco, inoltre, è rimasto leggermente ferito. Le cause dell'incendio, spiega la 'Cbs Los Angeles', non sono ancora chiare. Le autorità locali hanno dato ordine di evacuazione per 100mila residenti e sono stati aperti quattro rifugi di emergenza.