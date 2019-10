Usa, incendi devastanti in California: in fuga Schwarzenegger e LeBron James

Usa, incendi in California: evacuato Schwarzenegger

Sono circa 1.000 i pompieri impegnati con gli incendi dei dintorni del Getty Museum a Los Angeles, che hanno causato l'evacuazione di migliaia di persone, tra le quali, oltre alla stella dell'Nba LeBron James, anche l'attore ed ex governatore dello stato, Arnold Schwarzenegger, costretto ad abbandonare la sua abitazione insieme alla famiglia. Attraverso i social, 'Terminator' ha lanciato un appello: "Se ti trovi in una delle zone di evacuazione, non essere sciocco. Abbandonala. In questo momento sono grato di avere i migliori vigili del fuoco del mondo, i veri eroi che corrono rischi per proteggerci", ha aggiunto.

USA: INCENDI CALIFORNIA, ORDINATA NUOVA EVACUAZIONE DI MASSA

Le autorità californiane hanno emanato nuovi ordini di evacuazione, mentre gli incendi che hanno portato ad un vasto black out elettrico non accennano a placarsi. Gli ordini di evacuazione, che si aggiungono a quelli già emanati, riguardano ampie aree della città di Santa Rosa, nel nord della California, già abbandonata da circa 90mila residenti. Santa Rosa di trova nella contea di Sonoma, dove risiedono circa 175mila persone. La contea è stata devastata da un incendio che ha già distrutto 10.300 ettari di terreno.