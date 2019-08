Usa, Jeffrey Epstein si è suicidato in carcere: era accusato di molestie

Usa: Jeffrey Epstein si e' suicidato in carcere

Jeffrey Epstein, il miliardario americano accusato di decine di casi di abusi sessuali su minorenni, si e' suicidato in carcere. Lo riporta la Nbc citando tre fonti. Il corpo di Epstein e' stato trovato intorno alle 7.30 del mattino: secondo Nbc New York, che cita tre fonti tra le forze dell'ordine, si sarebbe impiccato in cella. Il miliardario era stato messo sotto osservazione per timore che si suicidasse dopo che due settimane fa era stato trovato privo di conoscenza in una cella al Metropolitan Correctional Center di Lower Manhattan con segni sul collo.

Epstein: donna che lo accuso', "ero una schiava del sesso"

Tenuta come "schiava del sesso" da minorenne e costretta ad avere rapporti sessuali con personaggi importanti tra cui il principe Andrea, duca di York, figlio della regina d'Inghilterra. E' l'accusa di una donna contenuta nel dossier sul miliardario americano Jeffrey Epstein presentato alla corte federale di New York qualche ora prima che l'uomo fosse trovato morto in carcere, apparentemente suicida. Virginia Roberts Giuffre e' una delle testimoni piu' importanti nell'inchiesta che ha portato all'arresto Epstein con l'accusa di sfruttamento della prostituzione minorile e abusi su minori. La donna, che ha raccontato episodi avvenuti all'inizio degli anni Duemila, ha chiamato in causa per abusi anche Alan Dershowitz, un famoso avvocato americano, professore emerito ad Harvard e ospite televisivo, l'ex governatore dello stato del New Mexico, Bill Richardson, e l'ex senatore George Mitchell. Ma e' il ruolo del principe Andrea a tenere banco. Un'altra donna ha raccontato di essere stata costretta ad avere rapporti sessuali anche con il reale inglese nell'appartamento del miliardario americano, nell'Upper East Side. Un portavoce di Buckingham Palace ha respinto le accuse: "Il duca di York non e' coinvolto in nessun procedimento. Qualsiasi riferimento ad atteggiamenti impropri con persone minorenni e' categoricamente falso". Giuffre, in una deposizione del 2016, aveva smentito il contenuto di un'intervista concessa nel 2011 al Daily Mail in cui aveva chiamato in causa Donald Trump, dicendo che "aveva flirtato con lei" alla presenza di Epstein. Nella deposizione la donna ha dichiarato: "Non e' vero. Trump non ha mai flirtato con me". Inoltre ha detto di non ricordare di averlo visto con Epstein.