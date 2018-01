Usa, neve e freddo polare. Allarme bomba ciclonica. Cascate Niagara congelate

Usa: continua il freddo polare: è la "bomba ciclonica"





Il freddo polare che ha avvolto gli Stati Uniti durante il passaggio dal 2017 al 2018 continua a sferzare gli States anche in questa prima settimana del nuovo anno. Dopo una piccola parentesi di soli due giorni, nel fine settimana e' atteso ancora un abbassamento delle temperature, con il termometro che segnera' molti gradi sotto lo zero. In varie citta' della nazione, diverse scuole sono rimaste chiuse oltre le festivita' e milioni di americani, intrappolati nelle loro case, ancora attendono i soccorsi. L'ondata di freddo, iniziata prima di Natale, non ha risparmiato nessuno stato.



Solo per dare un'idea, a Fargo nel Dakota del Nord si sono toccati meno 33 gradi, mentre in Tennessee si registravano meno 21 gradi. "La massa di aria artica continuera', prolungando il periodo delle temperature molto al di sotto della norma, insieme ai pericolosi venti freddi in tutta la parte centrale e orientale degli Stati Uniti", ha avvisato il servizio meteorologico nazionale sulla sua pagina Twitter. "Il freddo e' qui per restare e il peggio deve ancora venire", ha detto il meteorologo della CNN Taylor Ward.





Nei prossimi giorni e' attesa proprio una tempesta che colpira' la East Coast, dal Maine alla Florida, portando neve, ghiaccio e venti gelidi. Piu' di 100 milioni di persone dal Canada al Messico sono state allertate dalle autorita' sulle complicazioni meteorologiche. Nel Wisconsin ci sono state anche vittime: a Milwaukee sono stati ritrovati i corpi di due persone che mostravano segni di ipotermia.



Tecnicamente viene definita "Bomb cyclone", cioè "bomba ciclonica": un fenomeno di repentino ed esplosivo, appunto, abbassamento della pressione (24 millibar in 24 ore). E causato dall’incontro di due masse d’aria una calda proveniente dal Golfo del Messico e Una fredda proveniente dal nord-ovest. Questo genera una bomba di freddo costituita da una massa che ruota in senso antiorario con venti molto forti che sta interessando tutta la costa orientale Usa. Gli Stati meridionali come Carolina del Nord e del Sud e Georgia potrebbero essere ricoperte di neve come non accadeva da anni. Non solo: il fenomeno potrebbe ripetersi nel corso dei prossimi due mesi.





Cielo sempre irregolarmente nuvoloso sull'Italia, ma tempo in prevalenza asciutto. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa tuttavia che la situazione non cambierà fino a Sabato 6 Gennaio, festività dell'Epifania. Le precipitazioni saranno sempre piuttosto scarse e interesseranno localmente i settori tirrenici centro-meridionali e l'arco alpino, qui anche con qualche nevicata sui settori più settentrionali, a quote superiori ai 1000 metri. Ancora venti forti di Maestrale e Ponente. Temperature sopra la media di 6/7° al Sud, dove il clima localmente risulterà quasi primaverile. Persisterà anche il rischio di valanghe sulle Alpi, specie occidentali, causa rialzo termico. Dalla giornata della Befana, come detto, il tempo cambierà. Un vortice ciclonico nordatlantico raggiungerà la Penisola iberica e da qui venti forti di Scirocco convoglieranno una perturbazione sul nostro Paese. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che dall'Epifania le piogge interesseranno soprattutto il Nordovest, con la neve che tornerà sulle Alpi, sopra i 1000/1200 metri, a quote un po' più elevate sulle Prealpi. Nel corso di Domenica 7 peggioramento sul resto del Nord , poi via via verso le regioni centrali tirreniche entro Lunedì 8, quando ci sarà il rischio di nubifragi, specie su Piemonte, Liguria, alte pianure e Prealpi; neve copiosa sui rilievi del Nord a 1000/1200 metri. Le temperature subiranno un rapido aumento a causa dei forti venti meridionali, che le manterranno di qualche grado sopra la media del periodo.