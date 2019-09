Usa, New York mette al bando le sigarette elettroniche

Usa: New York mette al bando sigarette elettroniche

New York mette al bando le sigarette elettroniche, dopo le morti attribuite allo svapo. E' il secondo Stato americano a farlo dopo il Michigan.

New York è il secondo stato degli Stati Uniti a vietare le sigarette elettroniche aromatizzate, a seguito di alcuni decessi legati alle svapo che hanno sollevato paure per un prodotto che era stato a lungo promosso come meno dannoso del fumo. Il Governatore Andrew Cuomo ha dichiarato che spera di approvare una legislazione di emergenza per mettere fuorilegge i prodotti le e-cig aromatizzate dopo che il Michigan ha preso, per primo, la stessa decisione a inizio mese.