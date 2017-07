Usa, orrore in Pennsylvania: ventenne uccide 4 coetanei

Un ventenne della Pennsylvania ha confessato di aver ucciso quattro coetanei che erano scomparsi, indicando agli investigatori dove erano stati seppelliti i corpi: nella fattoria della sua famiglia a Solebury, nella contea di Bucks, non lontano da Filadelfia.

Cosmo DiNardo "ha ammesso il suo coinvolgimento nell'omicidio di 4 giovani", ha riferito il suo avvocato, Paul Lang, precisando che in cambio della sua confessione, il procuratore distrettuale non chiedera' per lui la pena di morte. DiNardo, considerato dagli inquirenti una persona d'interesse, era gia' stato arrestato per il furto dell'auto di uno dei ragazzi uccisi.

Era finito in manette anche in precedenza per possesso illegale, perche' affetto da schizofrenia, di un'arma da fuoco e munizioni. Un'altra persona potrebbe essere coinvolta nell'omicidio.

"Mi dispiace", ha detto DiNardo mentre veniva portato via in manette dal tribunale. I giovani scomparsi erano il 22enne Mark Sturgis, il 21enne Tom Meo e i 19enni Jimi Tar Patrick e Dean Finocchiaro. Patrick era scomparso mercoledi' scorso mentre degli altri tre non si avevano piu' notizie da venerdi'.