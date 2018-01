Usa: sedicenne uccide i genitori, la sorella e un'amica

Ragazzo di 16 anni ha ucciso con un fucile semiautomatico i genitori, la sorella 18enne e un'amica di famiglia poco prima dello scoccare del nuovo anno. La tragedia è avvenuta a Long Branch, New Jersey, una cittadina di di 30 mila abitanti sul Jersey Shore. Secondo le autorità della contea di Monmouth il teenager è stato arrestato senza incidenti.

Le vittime sono: Steven e Linda Kologi di 44 e 42 anni. La sorella del ragazzo Brittany e la 70enne Mary Schultz, che viveva con la famiglia. Il nome del ragazzo non è stato dffuso. La polizia ha recuperato l'arma che sarebbe stata usata per la strage, ma non è chiaro se siano state trovate altre armi in casa.