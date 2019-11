Usa, sparatoria in un liceo in California: almeno sei feriti

USA, SPARATORIA IN UN LICEO IN CALIFORNIA: ALMENO 6 FERITI

Almeno sei persone sono rimaste ferite in una sparatoria in un liceo californiano. L'incidente è avvenuto alla Saugus High School, di Santa Clarita, ad una quarantina di chilometri a nord di Los Angeles. La polizia è accorsa sul posto. A sparare, secondo quanto riportano i media locali citando la polizia, sarebbe stato un 15enne che indossava un berretto nero e abiti neri.

USA, SPARATORIA LICEO CALIFORNIA: RICERCATO UN ASIATICO

Sarebbe di origine asiatica l'uomo ricercato per la sparatoria avvenuta nella Saugus High School di Santa Clarita, a circa una quarantina di chilometri a nord di Los Angeles. Lo riporta la Cnn, dopo che altri media locali hanno riferito che la polizia sospettava di un giovane di 15 anni vestito di nero. Nella sparatoria sono rimaste ferite almeno 7 persone. per precauzione, le scuole della zona sono state messe in stato di 'lockdown'.