Usa, spari a una festa nel parco a Brooklyn: un morto e 11 feriti

Usa: spari a una festa a Brooklyn, un morto e ferito un bambino

Una persona e' morta e altre 11 sono state ferite in una sparatoria avvenuta durante una festa a Brownsville, a Brooklyn, a New York. E' accaduto sabato notte, intorno alle 23:00 ora locale e gli autori, secondo The New York Post, sono due uomini che hanno agito da soli. E' morto un uomo di 38 anni e tra le persone ferite c'e' un bambino.

La festa e' la Old Timers Day, un evento della comunita' con bancarelle e musica dal vivo che va avanti per due giorni; stava per concludersi quando e' avvenuto l'attacco. Il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha inviato sui social network un messaggio di cordoglio alle vittime e poi ha ripetuto il suo impegno per "mantenere la comunita' al sicuro e allontanare le armi dalle nostre strade".