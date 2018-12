Usa, uccisa dai lavaggi nasali: ameba mangia cervello nell'acqua del rubinetto

La donna, 69 anni, soffriva di una grave forma di sinusite, che curava, su consiglio dei medici, con frequenti lavaggi nasali. Due lavaggi nasali giornalieri da effettuare con acqua sterilizzata o con soluzione fisiologica.

Usa, uccisa dai lavaggi nasali: ameba mangia cervello nell'acqua del rubinetto - IL CASO

La donna affetta da una grave forma di sinusiteavrebbe dovuto affettuare dei lavaggi nasali quotidiani con il "neti-pot". Ma invece di utilizzare acqua sterile ha usato quella infetta del rubinetto.

Usa, uccisa dai lavaggi nasali: ameba mangia cervello nell'acqua del rubinetto - I DUBBI

Dopo un mese di trattamento la donna inizia a notare dei cambiamenti e dei sintomi sospetti: inizia a notare la comparsa di una macchia rossa sul lato destro del naso. Preoccupata si era rivolta al medico. La diagnosi dello specialista riferiva che si trattava di ‘Rosacea’, un’infiammazione della pelle piuttosto comune da curare con uno specifico unguento.

Usa, uccisa dai lavaggi nasali: ameba mangia cervello nell'acqua del rubinetto - LE COMPLICAZIONI

Ma la strana macchia sul naso non accennava a scomparire. Dopo un anno di tentativi la donna iniziò ad avere convulsioni e la Tac eseguita a seguito di questi episodi evidenziò una lesione al cervello.

Usa, uccisa dai lavaggi nasali: ameba mangia cervello nell'acqua del rubinetto - DIAGNOSI

Tumore cerebrale, questa fu la diagnosi per la donna che, già in passato, aveva avuto un tumore al seno, ma nel corso dell’operazione alla quale fu sottoposta presso lo Swedish Medical Center di Seattle per l’asportazione della massa cancerogena, i chirurghi si trovarono di fronte ad una zona del cervello invasa da amebe che si nutrivano di cellule cerebrali.

Usa, uccisa dai lavaggi nasali: ameba mangia cervello nell'acqua del rubinetto - LA SCOPERTA

In un primo momento dunque i dottori avevano ipotizzato un cancro, ma l'intervento ha mostrato la verità. Una sezione del cervello era come una “poltiglia sanguinolenta”, ha spiegato uno dei medici che ha operato la donna. “C’eran amebe dappertutto che mangiavano solo cellule cerebrali”, ha raccontato il neurochirurgo dello Swedish Medical Centeral Charles Cobbs al Seattle Times.

Usa, uccisa dai lavaggi nasali: ameba mangia cervello nell'acqua del rubinetto - LA MORTE

Per la donna non c'è stato nulla da fare. La lesione era irreversibile. La necrosi emorragica era irreversibile e lo stato di salute della donna è peggiorato giorno dopo giorno. La donna è poi entrata in coma e i famigliari hanno deciso di porre fine alle sue sofferenze.

Usa, uccisa dai lavaggi nasali: ameba mangia cervello nell'acqua del rubinetto - COS'E' E I SINTOMI

La Balamuthia mandrillarisis è un’ameba vivente (un organismo vivente unicellulare) trovato nell'ambiente. È una delle cause dell'enectomia granulomatosa amebica (GAE), una grave infezione del cervello e del midollo spinale. Si pensa che il bamamuthia entri nel corpo quando il terreno contenente Balamuthia viene a contatto con ferite e tagli cutanei, o quando viene respirata la polvere contenente Balamuthia o se entra in bocca. Gli amebas di Balamuthia possono quindi viaggiare nel cervello attraverso il flusso sanguigno.



La balamuthia è stata trovata in polvere e terra in molti luoghi in tutto il mondo. È possibile che possa anche vivere in acqua.

I sintomi dell'infezione da Balamuthia possono iniziare con una ferita della pelle sul viso, sul petto, sul busto, sulle braccia o sulle gambe. Se l'infezione coinvolge il cervello, la malattia che provoca è chiamata encefalite amebica granulomatosa (GAE6. La diagnosi di balamuth GAE può essere difficile, ma alcuni dei primi sintomi potrebbero includere:

Mal di testa

Dolore rigido al collo o alla testa e al collo con movimento del collo

Sensibilità alla luce

Nausea

vomito

Letargia (stanchezza)

Febbre bassa

Altri segni di Balamuthia GAE potrebbero includere:

Cambiamenti comportamentali

Convulsioni

Perdita di peso

Paralisi parziale

Difficoltà a parlare in frasi complete

Difficoltà a camminare

La malattia può sembrare lieve all'inizio, ma può diventare più grave nel corso di settimane fino a diversi mesi.