Vaccini, a Bari 8 casi di morbillo. Probabile contagio da figlia di no-vax

L'ipotesi che la figlia, 10 anni, di genitori contrari alle vaccinazioni abbia innescato diversi casi di morbillo tra bambini a Bari e' valutata dai saniatri dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII del capoluogo pugliese. Ci sarebbe anche il sospetto di un nono caso, se non addirittura di piu'.

La notizia e' diffusa oggi dal quotidiano locale 'La Gazzetta del Mezzogiorno' e ripresa dal Corriere.it, notizia secondo cui il focolaio epidemico sarebbe scoppiato anche per via della tardiva applicazione dei protocolli previsti dalla legge: il "caso indice", quello iniziale e riguardante la bambina, presso l'ospedale pediatrico Giovanni XXIII non sarebbe stato infatti segnalato per tempo alle autorita' di igiene pubblica.

La catena di contagi ha riguardato - riferisce ancora il quotidiano - anche un bimbo di 11 mesi che era ricoverato nello stesso reparto per otite.