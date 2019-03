Vaccini, a Bologna ancora 300 bambini non in regola

Su un totale di 8mila alunni, sono ancora 300 i bambini dei nidi e delle scuole di infanzia del Comune di Bologna non in regola con gli obblighi vaccinali. Le famiglie di questi bambini avevano presentato un'autocertificazione ma, ad oggi, non risulta che abbiano depositato all'ufficio scuola di quartiere la documentazione originale dell'avvenuta vaccinazione. Pertanto il Comune invierà ai genitori un avviso per informare le famiglie che è in corso la procedura per la sospensione dal servizio.