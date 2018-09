Vaccini, la ministra Grillo: obbligatorio per morbillo, non per esavalente

"Ci siamo opposti al decreto Lorenzin nel corso della scorsa legislatura e il nostro obiettivo come forza politica e come Governo è di superare il decreto. Non ci siamo opposti perché siamo contro i vaccini: la nostra posizione è favorevole ai vaccini, ma tende a utilizzare lo strumento dell'obbligo in maniera intelligente. Ovviamente obbligando i cittadini dove è necessario, sicuramente per il morbillo. A differenza invece di altre patologie su cui è sufficiente la raccomandazione come fanno altri Paesi. Anche sullo stesso vaccino esavalente è possibile tornare ad un regime pre-Lorenzin. Mentre serve mantenere alta l'attenzione sul morbillo che è il reale problema di questo Paese". Così il ministro della Salute Giulia Grillo, ospite della trasmissione 'L'aria che tira' su La7.