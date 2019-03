Vaccini: Livorno, denunciati due genitori per falsi certificati

Vaccini: due denunce a Livorno, certificati falsi

Sono 16 i bambini costretti a restare a casa questa mattina, in Toscana, perche' non in regola con le vaccinazioni. I casi riguardano i Comuni di Firenze, Impruneta e Lucca, come riportato da alcune cronache locali. A Pisa, in base ai controlli incrociati effettuati dalla Asl Toscana Nord Ovest, e' irregolare il 10% di iscritti agli asili nido e alle scuole materne, mentre a Livorno sono addirittura scattate le denunce per due genitori che avevano attestato il falso, nella documentazione presentata all'istituto scolastico per le vaccinazioni obbligatorie. Al di la' di questi episodi isolati, in Toscana e' stata comunque superata la soglia del 95% per le vaccinazioni pediatriche, nel 2018, obiettivo raccomandato dall'organizzazione mondiale della sanita' per ottenere la cosiddetta 'immunita' di gregge'. Per quanto riguarda le vaccinazioni dei bambini a 24 mesi di eta', la Toscana ha raggiunto il 96,8% per l'esavalente (nel 2017 era al 95,7%) e il 95,3% per morbillo, parotite e rosolia (al 93,5% nel 2017). Trend in crescita anche per varicella (89,1% a fronte dell'87% del 2017), pneumococco (92,5% rispetto al 90,3% del 2017), e meningococco B (79,8% a fronte del 72,9 del 2017). In calo invece la copertura vaccinale per meningococco C, che nel 2018 cala al 91% dal 92,7% dell'anno precedente.