Vaccini, Lorenzin: pronto decreto per obbligo a scuola

"Ho pronto un testo di legge che prevede l'obbligatorieta' delle vaccinazioni per l'accesso alla scuola dell'obbligo, con un ampliamento delle vaccinazioni obbligatorie indicate dal nostro ministero. L'ho mandato oggi al presidente del consiglio, Paolo Gentiloni, e lo portero' domani in consiglio dei ministri. Ovviamente non potra' essere approvato domani, perche' necessitera' di approfondimenti e di una discussione anche da parte del ministero dell'Istruzione, per valutare se i tempi sono veramente maturi per fare una legge che ci riporti in sicurezza". Lo ha annunciato il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, intervenendo alla trasmissione televisiva 'Night Tabloid' che andra' in onda questa sera alle 23.20 su Rai2. "Ho immaginato questo decreto - ha proseguito il ministro Lorenzin - che pone l'obbligatorieta' per l'accesso alla scuola dell'obbligo, con il ministero della Salute che ogni anno da' la lista di quelle che sono le vaccinazioni obbligatorie, superando anche la dicotomia tra vaccinazioni obbligatorie e raccomandate. Tutte le vaccinazioni che sono nel piano vaccinale approvato nei Livelli essenziali di assistenza sono necessarie per la salute delle persone, poi ce ne saranno un gruppo che saranno obbligatorie per l'accesso alla scuola dell'obbligo. Ovviamente questa e' una norma che puo' avere degli aspetti di complessita', per questo l'ho mandata alla presidenza del consiglio. Spero che ci sia un approfondimento con il ministero dell'Istruzione, che ha il timore che venga leso il diritto all'accesso alla scuola. Ci saranno aspetti che andranno verificati, ma credo che i tempi siano maturi per un dibattito su un livello piu' alto rispetto a quello che abbiamo avuto fino a oggi". Ha aggiunto ancora il ministro Lorenzin: "Finalmente si e' compresa nella popolazione l'importanza della vaccinazione e che stare sotto la soglia vaccinale e' un vero e proprio pericolo. L'epidemia in atto di morbillo, che oggi ci porta piu' di 2220 casi, la dice lunga sulle complicanze che ci possono essere, ma pensiamo alle varie malattie che possono arrivare, anche piu' gravi. Molte Regioni si sono dotate di strumenti normativi che hanno intrapreso questa strada, dalla scuola dell'infanzia, come l'Emilia Romagna, il Lazio e la Lombardia o fino alla materna come ha fatto la Toscana. Siamo pronti per un dibattito piu' ampio per riportare un'obbligatorieta'". A chi le chiedeva se le vaccinazioni saranno obbligatorie gia' da settembre, Lorenzin ha risposto, "Ovviamente questa e' una valutazione che dobbiamo fare con il Miur. Io so che questa mia proposta non sara' semplice, perche' purtroppo c'e ancora una larga parte del popolazione- ha risposto e concluso il ministro- che ritiene di non voler vaccinare i propri figli".

Vaccini, con boom allarmismi crolla copertura bimbi

Il "no" ai vaccini arreca gia' notevoli danni sulla copertura soprattutto dei piu' piccoli, che sono anche quelli piu' a rischio. Anche per il 2015 (ultimi dati disponibili), in concomitanza con l'aumento della popolarita' dei 'NoVac', le coperture vaccinali pediatriche a 24 mesi confermano l'andamento in diminuzione in quasi tutta Italia. E' questo uno dei motivi che ha convinto il ministro Beatrice Lorenzin a proporre l'obbligatorieta' della vaccinazione per l'iscrizione alle scuole dell'obbligo. Il calo riguarda sia le vaccinazioni obbligatorie (anti-difterica, anti-polio, anti-tetanica, anti-epatite B), che alcune di quelle raccomandate. Una "debacle", come viene definita dal presidente dell'Istituto Superiore di Sanita', che ha costretto l'Emilia Romagna (e altre Regioni seguiranno) a vietare l'iscrizione al nido ai bambini non vaccinati, e che sta portando in questi primi mesi del 2017 a un allarmante epidemia di morbillo. I dati parlano chiaro: le uniche coperture che mostrano un incremento del dato nazionale sono pneumococco e meningococco (nei due anni precedenti avevano registrato bassi valori in alcune Regioni e PA). Secondo gli ultimi dati del ministero della Salute la copertura media per le vaccinazioni contro poliomielite, tetano, difterite, epatite B, pertosse ed Haemophilus influenzae e' stata del 93,4 per cento, in calo rispetto agli anni precedenti (94,7 per cento nel 2014, 95,7 per cento nel 2013 e 96,1 per cento nel 2012). Solo 6 Regioni hanno superato la soglia del 95 per cento per la vaccinazione anti-polio, mentre 11 sono addirittura sotto il 94 per cento. I dati di copertura vaccinale per morbillo e rosolia sono passati dal 90,4 per cento nel 2013 all'85,3 per cento nel 2015. Un trend confermato anche dalle coperture vaccinali nazionali a 36 mesi (relative ai bambini nati nell'anno 2012), che permettono di monitorare la quota di quei bambini, inadempienti alla rilevazione vaccinale dell'anno precedente, che sono stati recuperati. Le coperture a 36 mesi mostrano infatti valori piu' alti rispetto a quelle rilevate per la medesima coorte di nascita a 24 mesi l'anno precedente e le vaccinazioni obbligatorie a 36 mesi raggiungono il 95 per cento. Nel periodo 2014-15, le coperture vaccinali contro meningococco C e pneumococco registrano lievi incrementi, rispettivamente del 3,6 per cento e del 1,5 per cento, con un'ampia variabilita' territoriale. Per malattie non presenti in Italia ma potenzialmente introducibili, come la polio e la difterite, i dati del 2015 mostrano un calo che, seppure piu' contenuto rispetto agli anni precedenti, non si arresta. Questo dato e' particolarmente importante perche' l'accumulo di suscettibili (persone non vaccinate) aumenta il rischio di casi sporadici sul nostro territorio, in presenza di malati o portatori provenienti da altri luoghi.