Vaccini, "Nessun problema a Gardaland"

“Gardaland tiene a chiarire che, all’interno del Parco, non c’è stato e non c’è alcun problema specifico legato alle vaccinazioni. Tra l’altro non ci risulta sia stata divulgata da alcun Paese estero una circolare che dissuada dalla visita a Gardaland”. Così Aldo Maria Vigevani, CEO Gardaland, risponde alle dichiarazioni rilasciate dal Ministro Lorenzin (vedi video): "…Un Paese confinante del Veneto, non italiano, ha mandato, pochi giorni fa, una circolare che è stata pubblicata sui giornali con la quale invitava i bambini di quel Paese e i loro genitori a non andare a Gardaland.”