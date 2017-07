Vaccini, ok della Commissione: i vaccini obbligatori scendono a 10

Saranno 10 e non 12 i vaccini obbligatori per l'iscrizione a scuola, mentre vengono ridotte le sanzioni per gli inadempienti. La Commissione Igiene e Sanita' del Senato ha approvato nella notte l'emendamento della relatrice Manassero al decreto Lorenzin che modifica il testo originario. Oggi il voto finale in commissione, dopodiche' il provvedimento andra' in aula al Senato per la conversione in legge.

Vaccini, ok della Commissione: ecco quali sono i 10 vaccini obbligatori

I vaccini obbligatori, come detto, saranno 10: poliomielite, tetano, difterite, epatite B, hemophilus influenzae B, pertosse, morbillo, parotite, rosolia, varicella. Non saranno dirimenti per l'iscrizione a scuola, ma saranno offerti gratuitamente (con un'offerta "attiva", vale a dire con chiamata dalle Asl), i vaccini contro meningococco B, meningococco C, pneumococco e rotavirus. Per questi 4 e' prevista una valutazione fra tre anni per l'eventuale eliminazione dell'obbligo.

Vaccini obbligatori: sanzioni più basse per i genitori inadempienti

Calano le sanzioni: la massima per i genitori inadempienti passa da 7.500 a 3.500 euro. Salta anche il riferimento alla possibile perdita della patria potesta' per chi non vaccina i figli.