Vaccini, ok Lorenzin-Regioni: legge nazionale su obbligo. Vaccini: la scheda

Serve una legge nazionale "in tempi brevi" per stabilire l'obbligatorieta' dei vaccini. E' la conclusione a cui si e' giunti in un incontro tenuto ieri tra il ministro della Salute Beatrice Lorenzin e gli assessori delle Regioni e delle Province autonome per la verifica e l'avvio del nuovo Piano nazionale della prevenzione vaccinale 2017-19. "Un fatto importante, discusso e condiviso nell'incontro - rendono noto le Regioni - e' rappresentato dalla esigenza di arrivare in tempi relativamente brevi ad una legge nazionale sulla obbligatorieta' delle vaccinazioni, anche per garantire un'offerta vaccinale uniforme in tutte le zone del Paese. Un tema su cui ci sara' l'opportunita' di tornare nei prossimi incontri". In generale, spiega Antonio Saitta, assessore della regione Piemonte e coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle Regioni, l'incontro e' stato "utile e importante", e "ha consentito di porre le basi per garantire un'applicazione omogenea del piano su tutto il territorio nazionale". "Le nuove vaccinazioni contenute nel piano - ha spiegato Saitta - sono comprese nei nuovi livelli essenziali di assistenza (Lea) e conseguentemente, come e' emerso nel colloquio con il ministro, si pone l'esigenza di una condivisione Stato-Regioni del percorso applicativo. Occorre un calendario vaccinale che stabilisca le priorita' e la tempistica delle somministrazioni, in modo progressivo e graduale. Un obiettivo che va raggiunto nello stesso momento in cui si ripartiranno le risorse stanziate a riguardo, 100 milioni di euro, dalla legge di bilancio. Sara' poi fondamentale attivare una campagna di comunicazione condivisa fra il ministero e le Regioni proprio per supportare l'offerta vaccinale. Nel corso dell'incontro e' stato inoltre affrontato il tema dell'attuazione dei nuovi livelli essenziali di assistenza (Lea). "In particolare - spiega l'assessore - abbiamo concordato di lavorare per un'intesa che definisca le tariffe massime per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale. Infine - ha concluso Saitta - e' necessario intensificare il lavoro e il confronto con la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei Lea, attraverso un raccordo stretto e costante fra i rappresentanti delle Regioni e quelli dei ministeri. E a riguardo sono auspicabili le prime conclusioni entro la fine di febbraio".





Vaccini: Lorenzin-Regioni, serve legge nazionale su obbligo





Vaccini: Ricciardi (Iss), intesa su obbligo e' un passo storico







L'intesa tra governo e Regioni sulla necessita' di varare in tempi brevi una legge sull'obbligatorieta' dei vaccini "e' un passo storico, un punto di partenza fondamentale per uniformare la legge su tutto il territorio nazionale e garantire protezione a tutti". Lo dice all'Agi il presidente dell'Istituto Superiore di Sanita', Walter Ricciardi, che sottolinea come "sia estremamente importante che questa intesa sia stata votata dalle Regioni all'unanimita', e' un momento di chiarezza. Oggi solo alcune Regioni hanno introdotto l'obbligo dei vaccini per poter accedere all'asilo, hanno aperto la strada ma non era giusto che alcuni cittadini, grazie a governanti lungimiranti, fossero tutelati e altri in altre regioni no".

Vaccini: ecco quelli offerti nel nuovo piano 2017/19





L'anti Pneumococco e Zoster per gli anziani, l'anti Meningococco b, Rotavirus e Varicella per i piu' piccoli (primi due anni di vita e 5-6 anni di eta'), l'anti Papillomavirus anche per gli adolescenti maschi e il meningo tetravalente, sempre per gli adolescenti: sono le nuove vaccinazioni offerte gratuitamente come previsto dal Piano Vaccini 2017-2019, approvato la scorsa dalla Conferenza Stato-Regioni. Tali vaccini si aggiungeranno a quelli gia' disponibili gratuitamente. In attesa che si realizzi l'intesa di oggi tra il ministro Lorenzin e le Regioni per ripristinare l'obbligo della vaccinazione, in base al calendario vaccinale, in tutte le Regioni. Per alcuni vaccini viene estesa la fascia di eta' o il tipo di popolazione interessata, altri sono invece completamente nuovi e per altri ancora la gratuita' viene estesa da alcune Regioni a tutto il territorio nazionale. Molti sono gli obiettivi del Piano: mantenere lo stato polio-free; raggiungere lo stato morbillo-free e rosolia-free; garantire l'offerta attiva e gratuita delle vaccinazioni nelle fasce d'eta' e popolazioni a rischio indicate, anche attraverso forme di revisione e di miglioramento dell'efficienza dell'approvvigionamento e della logistica del sistema vaccinale aventi come obiettivo il raggiungimento e il mantenimento delle coperture descritte; aumentare l'adesione consapevole alle vaccinazioni nella popolazione generale, anche attraverso la conduzione di campagne di vaccinazione per il consolidamento della copertura vaccinale.



