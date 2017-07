"Il vaccino ha fatto ammalare mio figlio". Papà picchia il medico dell'Asl

Vaccini: picchia medico per malattia figlio,arresto nel Cosentino

I carabinieri della Stazione di Belvedere Marittimo e della Stazione di Praia a Mare nel Cosentino hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di arresti domiciliari emessa, su richiesta della Procura di Paola, a carico di un impiegato 40enne per minacce e lesioni personali ai danni di un dirigente medico addetto al punto vaccinale di Diamante.

L'arrestato, ritenendo il medico responsabile della patologia da cui risulta affetto il figlio causata a suo dire dalla somministrazione di un vaccino, ha aspettato il medico nei pressi della sua abitazione e, dopo averlo minacciato, lo ha picchiato procurandogli lesioni guaribili in 20 giorni. Le indaqini dei militari della Stazione di Belvedere Marittimo hanno permesso di ricostruire i fatti e di raccogliere tutti gli elementi sufficienti per l'emissione di un'ordinanza di applicazione di misura cautelare a carico dell'indagato che e' stato posto in stato di arresto presso il proprio domicilio a disposizione dell'autorita' giudiziaria.