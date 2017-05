Vaccini, scandalo finti vaccini anche in Friuli Venezia Giulia. 7mila richiami

Fingeva vaccini a bimbi: al via richiami per 7mila in Friuli

Cominciano oggi i primi richiami per i settemila bambini che in Friuli dovranno ripetere le dosi di vaccino somministrate nei giorni in cui l'assistente sanitaria trevigiana, sospettata di aver finto le vaccinazioni, era in servizio a Codroipo (Udine). Tra oggi e domani saranno richiamati i primi bambini che hanno gia' eseguito i test.

Entro maggio alcune migliaia di somministrazioni

Il sistema entrera' a regime da giovedi' con centinaia di vaccinazioni al giorno. L'azienda sanitaria conta di somministrare alcune migliaia di vaccini entro maggio.