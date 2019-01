Val di Susa, precipita da cascate di ghiaccio: morto un alpinista

Ancora un incidente sulle montagne del torinese. Un alpinista è deceduto dopo essere precipitato oggi per una decina di metri in Alta Valle di Susa, mentre stava arrampicando nei pressi delle cascate di ghiaccio a 1500 metri di altezza.

Soccorso alpino e 118 sono al lavoro per recuperare la salma ma le operazioni sono rese difficili dalla natura impervia del canalone in cui e' scivolato. Sull'incidente sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per stabilite l'esatta dinamica dell'accaduto.