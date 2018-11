Valanga al Sestriere, coinvolte diverse persone

Una valanga si è staccata dal Colle della Rognosa, sopra Sestriere. Sul posto si stanno recando due elicotteri del 118, secondo cui ci sarebbero delle persone coinvolte. In azione con cani da valanga anche il soccorso alpino. Nella zona si è verificata nelle scorse ore una abbondante nevicata, che a quota 2.500 metri ha portato fino a 80 centimetri di neve.

Il soccorso alpino che si sta recando al Sestriere è già intervenuto per un'altra valanga nel massiccio del Monviso, in provincia di Cuneo. Un persona è stata travolta ed estratta viva dai suoi compagni d'escursione. Trasportata in ospedale con l'elicottero, le sue condizioni non sarebbero gravi.

E' una slavina di "medie dimensioni" quella che si è staccata da Punta Rognosa, a quota 3 mila metri sopra il Sestriere, "investendo alcune persone". E' quanto si apprende dai carabinieri. Al momento non è noto il numero delle persone coinvolte, né si conoscono le loro condizioni. La zona è raggiungibile soltanto in elicottero.