Valanga al Sestriere, travolta una comitiva di alpinisti. Tutti salvi

"Siamo riusciti a metterci in salvo quando è arrivata la valanga. Non c'erano altre persone qui quando è arrivata la massa di neve". Lo hanno raccontato i due scialpinisti rimasti illesi dopo essere stati sfiorati da una valanga che si è staccata dalla punta Rognosa, al Sestriere, a quota tremila metri. L'allarme,al numero unico 112, è stato lanciato da un altro scialpinista che ha visto il fronte di neve staccarsi dalla montagna e due persone travolte dalla neve. Per alcune lunghe ore si è temuto che sotto la neve potessero esserci fino a una decina di persone sepolte. La situazione si è ridimensionata con il passare dei minuti fino al momento , intorno alle 16, in cui sono terminati i sopralluoghi.

L'allarme era scattato intorno alle 13 e subito si sono mosse le squadre dei soccorso alpino con i cani da valanga, con il drago 412 dei vigili del fuoco, l'elisoccorso del 118, la croce rossa, il soccorso alpino della guardia di Finanza e i Carabinieri. Il campo base per le ricerche è stato organizzato a valle in zona Borgata.

I due superstiti stanno bene: "Siamo riusciti a liberarci da soli dalla neve", hanno raccontato ai soccorritori.

La nevicata ha lasciato circa 30/40 cm di neve fresca in alta valle, bagnatissima e pesante sotto i 1500 metri. La nevicata cominciata debolmente ieri si è intensificata dal tardo pomeriggio ed è stata particolarmente intensa in serata e nella prima parte della notte, anche con raffiche di vento in quota.

Un altro sciatore è stato messo in salvo nel Cuneese dal soccorso alpino Piemontese. La zona è quella del viso Mozzo, sul massiccio del Monviso. Intorno alle 12.30 uno dei componenti di una comitiva è rimasto sepolto dalla neve ma è stato estratto subito dagli amici. L'eliambulanza del 118 con i tecnici del soccorso alpino e i sanitari a bordo l'hanno poi recuperato e portato in ospedale.