Valanga travolge e uccide 3 scialpinisti in Alta Valsusa

Tre giovani scialpinisti sono stati ritrovati morti stamattina in un canalone a valle del monte Chaberton, in Francia, al confine con l'Alta Valsusa, dopo essere stati travolti da una valanga. I tre erano dispersi dal tardo pomeriggio di ieri, quando e' giunta la denuncia alla gendarmerie francese, che poco prima del tramonto ha sorvolato in elicottero la zona, senza pero' scorgere nulla a causa della scarsa visibilita' e dal forte vento. In serata, una squadra francese e una italiana del Soccorso alpino sono salite in quota con sci e pelli di foca, ma il buio ha reso vane le ricerche. Solo stamattina l'elicottero e' riuscito a individuare i tre corpi in un canale a nord est della montagna, trascinati a valle da una valanga. Secondo i primi accertamenti, i tre scialpinisti sarebbero morti in seguito ai traumi riportati durante la caduta. I corpi sono stati recuperati e consegnati alle autorita' per le operazioni di riconoscimento.