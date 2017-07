Valencia, strangolato italiano. Si presume vendetta di gelosia

Si era da poco trasferito in Spagna per lavoro. Marcello Cenci è stato trovato morto nella notte, strangolato nella notte tra sabato e domenica scorsi a Valencia. Il cadavere di Cenci, barista di 32 anni di Ferrara, è stato rinvenuto poco distante dalla casa in cui abitava e secondo quanto fanno sapere le autorità spagnole riporta segni di strangolamento dopo una violenta aggressione.

La polizia, che ha emesso un mandato di cattura internazionale, ha fermato nella zona di Ventimiglia Eder Guadarelli, amico di Cenci che in passato aveva più volte aggredito il barista e che si trova ora in stato di fermo a Impera (carcere). La polizia sospetta che alla base dell'aggressione ci siano motivi di vendetta personale. Guadarelli, ferrarese pure lui, è coetaneo e un tempo amico della vittima. Poi l'amicizia si era rotta e c'erano state diverse aggressioni nei confronti di Cenci, per motivi sentimentali, pare legati a gelosia verso una ragazza.