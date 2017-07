Valerio, il ragazzo down eroe: si getta nel mare e salva una bimba

Valerio Catoia, 17enne di Latina affetto da sindrome di down, è un vero eroe. Si trovava in spiaggia a Sabaudia insieme alla sua famiglia quando si è lanciato in acqua insieme al papà perché due bimbe si erano allontanate troppo e non riuscivano più a tornare a riva. Padre e figlio hanno salvato dall'annegamento una bambina ciascuno.

"Valerio nuota da quando aveva tre anni - spiega a www.ilmattino.it il suo allenatore Roberto Cavana -. Con la polisportiva Hyperion che fa attività sportiva con la FISDIR (Federazione Italiana sport paralinpici degli intellettivo relazionale) ha iniziato da quando aveva 11 anni a fare le prime gare ed ha sempre riportato un ottimo piazzamento a livello regionale e nazionale. Qui a Latina siamo stati i primi a sperimentare l'attività di salvamento, che ha poi preso piede a livello nazionale. A luglio dello scorso anno Valerio ha partecipato a Firenze alle prime olimpiadi mondiali con atleti affetti da sindrome di down ed ha fatto una dimostrazione di salvamento con un manichino davanti agli organi internazionali. Mi ha raccontato il papà - conclude l'allenatore, fiero del risultato del suo allievo - che Valerio si è comportato con la bambina in mare eseguendo perfettamente quello che gli è stato insegnato a lezione. E non è una cosa scontata perché un conto è avere a che fare con un manichino ed un conto con una persona. Ha preso la piccola e l'ha trasportata in spiaggia come gli è stato insegnato, salvandola dall'annegamento".