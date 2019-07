Valfurva, alpinista precipita e muore su un ghiacciaio. Altri 2 feriti gravi

Un alpinista è morto e altri due sono rimasti gravemente feriti oggi in un incidente di montagna avvenuto su un ghiacciaio in Valfurva, in provincia di Sondrio. Non si conosce al momento la dinamica dei fatti. I tre precipitati facevano parte di una cordata di alpinisti. L'allarme sarebbe scattato intorno alle 13.30 ma l'intervento dei mezzi dei soccorso sarebbe stato ritardato dalle avverse condizioni meteo. Secondo quanto riferisce l'Areu, l'elisoccorso ha trasportato i due feriti in codice rosso all'ospedale di Sondalo, mentre sarebbe ancora in corso l'evacuazione di altri 14 alpinisti.

La spedizione in Valfurva era formata da alpinisti tedeschi, circa una ventina, suddivisi in più cordate. Le difficoltà sono sopraggiunte sotto la Cima Cadini nei pressi del ghiacciaio dei Forni. Secondo quanto ricostruito dai soccorritori una delle cordate è finita in un crepaccio sulle guglie dei Forni a circa 3 mila metri di quota. Sul posto sono giunti il Cnsas del soccorso alpino e l’elisoccorso da Bergamo e da Bolzano. Gli uomini del soccorso alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna con i militari del Sagf della guardia di finanza sono stati impegnati nel recupero del corpo della vittima e degli altri due alpinisti in gravi condizioni. Allertati anche i rocciatori dei carabinieri e i tecnici dei vigili del fuoco.