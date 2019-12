Valle d'Aosta, si dimettono il presidente Fosson e due assessori

Il presidente della Regione Valle d'Aosta Antonio Fosson si dimette. La notizia è trapelata da un vertice di maggioranza in corso presso la sede della Regione e sarà ufficializzata nel corso di una conferenza stampa convocata per questa mattina alle 10,30 ad Aosta.Le dimissioni arrivano all'indomani dell'avviso di garanzia nell'ambito di un'inchiesta per ​scambio elettorale politico mafioso coordinata dalla Dda di Torino sulle elezioni regionali del 2018.Anche gli assessori Laurent Vierin e Stefano Borrello, coinvolti nell'indagine, avrebbero annunciato l'intenzione di dimettersi.

'NDRANGHETA: FOSSON, 'FACCIO PASSO INDIETRO MA MIA TOTALE ESTRANEITA''

"Per onorare quel senso di responsabilità politica che ho sempre perseguito e anche per salvaguardare la mia personale dignità profondamente ferita per le infamanti ipotesi che vengono formulate ho deciso di fare un passo indietro e di dare le mie dimissioni dalla carica di presidente della Regione Valle D'Aosta". Così Antonio Fosson nel corso di una comunicazione alla stampa . "Questo sottolineando però con forza la mia totale estraneità rispetto ai fatti di cui ho avuto lettura negli ultimi giorni sui giornali", ha aggiunto.

SI DIMETTONO ANCHE DUE ASSESSORI E UN CONSIGLIERE

Lo stesso Fosson ha comunicato anche altre tre dimissioni. "Informo anche che in mattinata ho ricevuto comunicazione delle dimissioni da parte dei due assessori, Stefano Borrello e Laurent Viérin, al fine di salvaguardare le Istituzioni e tutelare con la dovuta serenità il loro operato. Altresì comunico che, anche il Consigliere Luca Bianchi ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Presidente della 5 Commissione Permanente e da Capo gruppo dell'Union Valdôtaine".