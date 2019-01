Valle d'Aosta, incidente tra elicottero e aereo da turismo: 5 morti e 2 feriti

Valle d'Aosta, scontro fra elicottero e aereo da turismo su ghiacciaio

Un aereo da turismo e un elicottero si sono scontrati nei cieli sopra il ghiacciaio del Rutor, nel vallone di La Thuile. Si parla di cinque morti e almeno due feriti gravi. L'incidente aereo è stato segnalato al soccorso alpino valdostano che si è subito mobilitato per raggiungere il punto in cui potrebbero essere precipitati i due velivoli. Non è ancora noto chi fosse a bordo dei due mezzi aerei e quale sia il numero delle vittime.

Da poco sono partiti due elicotteri del soccorso aereo del 118 per il recupero dei feriti. Al pronto soccorso di Aosta è stata attivata la procedura di maxiemergenza: operativa la shock room e sono pronte tre sale operatorie e sei posti di terapia intensiva.

Sul luogo dell'incidente è stato inviato anche il "Gruppo taglio" dei vigili del fuoco di Aosta, che si occupa di liberare i feriti e le vittime dalle lamiere accartocciate dall'impatto.