Valle d’Aosta, morto un alpino durante un’esercitazione

Un soccorritore del Sagf, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, di Entrèves, in Valle d'Aosta, e' deceduto oggi sul Monte Rosso di Vertosan, a quota 2940 metri, dove il militare stava eseguendo un addestramento insieme ad altri cinque colleghi. Dai primi accertamenti l'uomo sarebbe scivolato in una zona impervia per circa 150 metri terminando la caduta ai piedi di un salto di roccia. Il medico di servizio in elisoccorso non ha potuto fare altro che constatare il decesso. La salma è stata portata all'obitorio di Aosta.