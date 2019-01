Valsesia: ritrovato morto il 72enne milanese scomparso

Montagna: ritrovato morto 72enne scomparso ieri in Valsesia

E' stato ritrovato morto il 72enne residente a Milano che risultava disperso da ieri pomeriggio in Valsesia, dopo essere uscito per una passeggiata a monte di Alagna Valsesia verso il rifugio Pastore inizialmente con i familiari e poi proseguita da solo. Al ritorno a casa i parenti non lo hanno ritrovato e hanno lanciato l'allarme. Per tutta la sera, fino all'una di notte i tecnici della delegazione valsesiana del Soccorso alpino e speleologico piemontese coadiuvati dagli operatori del Soccorso alpino della Guardia di Finanza hanno battuto i sentieri alla ricerca vana di qualche traccia. Dalle 7 di questa mattina una ventina di operatori ha proseguito le operazioni insieme anche ai vigili del fuoco. Intorno alle 12.30 il corpo e' stato individuato poco lontano dal sentiero in localita' Alpe Blatte, a quota 1700 metri. Il corpo non presentava segni di traumi, il decesso potrebbe essere stato causato da un malore, dall'ipotermia o dalla combinazione delle due cause.