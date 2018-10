CLOCHARD TEDESCA TROVATA MORTA IN VATICANO

Stamattina intorno alle 6 una pattuglia di polizia che opera in servizio all'ispettorato Vaticano ha trovato una clochard di nazionalità tedesca di 73 anni morta in prossimità del colonnato di San Pietro. Lo riporta il sito di Francesco Storace (francescostorace.eu), che spiega come secondo le prime notizie il decesso sarebbe dovuto a cause naturali, senza alcuna violenza.