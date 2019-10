Vaticano, 200 milioni per un palazzo a Londra. Le riforme di Bergoglio tradite

Fa male perché non ce lo si aspettava più. Non nel pontificato di Papa Francesco, il papa dei poveri e dell' "altro mondo". Eppure. Eppure il Vaticano si ritrova in un altro scandalo, con le operazioni nel mirino su un edificio di lusso nel cuore di Londra, costato circa 200 milioni di euro, a Sloan Squadre. Un investimento molto più che ingente e che stride paurosamente con la linea di Bergoglio, che si ritrova a dover fronteggiare ancora una volta forti resistenze alla sua auspicata riforma della Chiesa. E questo puà diventare un caso spigoloso in grado di compromettere anche a livello di immagine la stagione delle riforme.

Vaticano, indagine su un Monsignore e il capo dell'Aif

"Due dirigenti apicali degli uffici della Segreteria, Vincenzo Mauriello e Fabrizio Tirabassi, una addetta all'amministrazione, Caterina Sansone, e soprattutto due pezzi da novanta del Vaticano: monsignor Maurizio Carlino, da poche settimane capo dell'Ufficio informazione e Documentazione dell'organismo che ha sede nel Palazzo Apostolico, e il direttore dell'Aif Tommaso Di Ruzza". Sono i cinque dirigenti sospesi, secondo quanto riporta il sito web dell''Espresso', nell'ambito dell'indagine sulle finanze della Santa Sede, partita dalle denunce presentate agli inizi della scorsa estate dallo Ior e dall'Ufficio del Revisore Generale e riguardanti operazioni compiute nel tempo.

"Papa Francesco è stato avvertito all'inizio dell'estate dai vertici dello Ior e dal Revisore generale (da pochi diventato a tutti gli effetti una sorta di autorità anti-corruzione della città santa) di possibili, giganteschi crimini finanziari avvenuti negli ultimi anni - osserva la versione online dell''Espresso' - Bergoglio ha così ordinato un'indagine puntuale e severissima, e che non faccia sconti a nessuno". Stamattina il Corpo della Gendarmeria, guidato da Domenico Giani, ha spedito una disposizione di servizio, pubblicata dall'Espresso', a tutto il personale interno dello Stato leonino e alle Guardie Svizzere che controllano la sicurezza e gli accessi.

Nella comunicazione si sottolinea che cinque persone da stamattina sono state "sospese cautelativamente dal servizio". "I suddetti - si legge nella nota diffusa online dal settimanale - potranno accedere nello Stato esclusivamente per recarsi presso la Direzione Sanità ed Igiene per i servizi connessi, ovvero se autorizzati dalla magistratura vaticana. Monsignor Mauro Carlino continuerà a risiedere presso la Domus Sanctae Marthae".