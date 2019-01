Vaticano, Kasper: vogliono nuovo conclave, complotto contro il Papa

"Ci sono persone a cui semplicemente non piace questo Pontificato, Vogliono che si concluda prima possibile per avere, diciamo così, un nuovo Conclave". A dichiararlo - in un'intervista all'emittente tedesca Ard ripresa da 'Crux' - è stato il Cardinale Walter Kasper, presidente emerito del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani. I detrattori dell'attuale Pontificato vogliono - secondo Kasper - anche che il nuovo conclave "vada a a loro favore in modo da avere un risultato che si adatti alle loro idee". Parlando ancora con l'emittente il prelato sostiene che i nemici del Papa stanno usando una strategia "inappropriata" per trasformare il dibattito sugli abusi sessuali in seno alla Chiesa cattolica "in un dibattito su Papa Francesco", cosa che rappresenta "un abuso degli abusi". "Questo distoglie l'attenzione dal problema reale e questa è la parte più negativa" conclude Kasper sottolineando che questa strategia "ci distoglie" dal concentrarci sulle questioni più importanti come lo sviluppo di "mezzi di prevenzione" migliori per proteggere i minori dagli abusi.