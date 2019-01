Vaticano, padre Geissler accusato di molestie sessuali da un'ex suora

VATICANO: SI DIMETTE PADRE GEISSLER, ACCUSATO DI ABUSI SESSUALI DA UNA EX SUORA

Padre Hermann Geissler ha chiesto al Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede di lasciare il suo servizio. Il Prefetto ha accolto questa richiesta. "Il religioso ha fatto tale passo per limitare il danno gia' arrecato alla Congregazione e alla sua Comunita'. Egli ribadisce che l'accusa contro di lui non e' vera e chiede che sia continuato il processo canonico gia' iniziato. Si riserva anche eventuali misure di natura legale", si legge nella nota della Sala Stampa della Santa Sede.

Le accuse di molestia che hanno determinato l'allontanamento del sacerdote arrivano da una ex suora, Doris Wagner-Reisinger dopo aver lasciato la vita religiosa ha iniziato a rileggere la sua esperienza nell'ottica dell'abuso, della violenza, della manipolazione. E in questa situazione denuncia Geissler di violenza sessuale. Ma sia in Germania sia in Austria il risultato della denuncia dimostra che non si trattava di violenza.